اختتام دورة محاسب قانوني معتمد اردني في ديوان المحاسبة

أ.د خرابشه يؤكد اهمية الشهادات المهنية والتدريب في رفع كفاءة المدققين لمستويات منافسة عربيا ودوليا

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس ديوان المحاسبة الأستاذ الدكتور عبد خرابشه على اهمية الشهادات المهنية والتدريب والتعليم المستمر في رفع كفاءات المدققين لمستويات منافسة على المستوى العربي والدولي.

وقال الخرابشه خلال حفل اختتام دورة محاسب قانوني معتمد اردني عقدت في ديوان المحاسبة وشارك فيها 40 مدققا من العاملين في الديوان وبواقع 120 ساعة تدريبية،ان الديوان يواصل العمل على رفع كفاءة المدققين المهنية لكي ينجزوا اعمال التدقيق المطلوبة وفق الاساليب والمعايير المعتمدة للتدقيق في القطاع العام.

وأضاف ان التدريب يساهم في تمكين المدقق من تحسين جودة المخرجات الرقابية واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب بهدف المحافظة على المال العام في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% فأكثر.

وأكد الخرابشه اهمية التزام المدققين بالمعايير الدولية في ممارسة الاعمال الرقابية لأن ديوان المحاسبة مطالب باعطاء رأي مستقل عن الدوائر والمؤسسات التي يراقب عليها، حيث ان ذلك من متطلبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية التي تقدم القروض للمملكة.

وأوضح ان مدقق الحسابات من التخصصات النادرة في المملكة، مشيرا الى ان ديوان المحاسبة يعمل على تعزيز الكفاءة المهنية للمدققين ومواكبة التطورات المحلية والعربية والدولية في مجالات التدقيق والمحاسبة.

ووجه الخرابشه الشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاز هذه الدورة التدريبية المتخصصة وما لها من اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.

وفي نهاية الحفل وزع الخرابشه الشهادات المهنية على المشاركين في هذه الدورة التي استمرت نحو ستة اشهر.

من جهته قال رامي السمان الشريك التنفيذي في شركة السمان وشركاه ،ان الدورة شملت معايير المحاسبة ومعايير التدقيق ومشاريع عملية مؤكدا اهمية قدرة المدقق على اتخاذ القرار المهني الصحيح بعد قيامه باعمال التدقيق المطلوبة بمهنية عالية.

وقد عقد هذه الدورة التدريبية المتخصصة ديوان المحاسبة بالتعاون مع شركة السمان وشركاه