الأردنيون يعلقون : حظر ببجي سبب إضافي للهجرة

وطنا اليوم-عمان:عم الجدل مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، عقب قرار رسمي بحظر لعبة ببجي الشهيرة في المملكة، وجاءت ردود المعلقين بفيض من التهكم والسخرية وصولًا لرفض قرار حظرها من قبل المشتركين في اللعبة العالمية.

وقال ناشط في رده على قرار حظر اللعبة " انا شاب أردني كنت العب ببجي وحالتي كانت سيئة وظروفي اسوا بس حاليا بعد ماحظروها الحمدلله اموري تمام وتعينت وراتبي 1000 دينار وتزوجت وصار عندي ٦ اطفال واحب اشكر الحكومة الاردنية على هذا القرار العظيم".

وكتب آخر عبر صفحته على فيسبوك ساخرًا من القرار " أطالب الأمم المتحدة بالتدخل ووقف تنفيذ هذا القرار المصيري الخطير، حيث ليس أمام الحكومة من مشاكل سوى هذه اللعبة".

وعلقت ناشطة تبدو أنها مدمنة للعبة ببجي " حاسس انه البلد صارت احسن من ناحية الاسعار والشغل... حتى الناس اتغيرت، صارت تتقبل الاختلاف!! وحاس كمان انه الجو في الاردن صار براد".

واستهجن شاب أردني قرار حظر اللعبة معلقًا " لعبة عادية بنتسلى فيها حظرتوها بس مسلسل الجن عادي.. حتى عل لعبه محسودين".

وهناك طيف واسع ممن أيدوا حظر اللعبة لما لها من سلبيات كبيرة على الأفراد والمجتمع، حيس عززت من انعزال أفراد الأسرة الواحدة.

وكتب ناشط " الحمد لله صرنا نقعد مع بعض ونشوف بعض وبطلنا نعمل مشاكل عالأكل وننادي مليون صوت عالواحد ليرد.... يعني الحمد لله الامور طيبة".

وعلقت سيدة " الله يجزيه الخير كل من ساهم بحظر هذه اللعبة".

وكان من بين أكثر ردود الأفعال سخرية ما كتبه أحدهم " سأضيف هذا القرار الى ملف هجرتي الى كندا على امل أن ينظر إلي القنصل بعين الشفقة والموافقة"، فيما ذهب أردنيون من مدمني اللعبة لمطالبة الحكومة رفع أسعار المحروقات ونسب الضرائب مقابل العدول عن قرار حظر اللعبة.