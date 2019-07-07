الرئيسية | محليات تدعيم لمبنى موقع إنفجار مطعم وسط البلد

وطنا اليوم-عمان: أنهت أمانة عمان أعمال التدعيم المؤقت لمبنى موقع إنفجار مطعم ابو زغلة في منطقة وسط البلد لتعزيز السلامة العامة وحماية المبنى . وكان أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه وجه خلال زيارته موقع الحادث الخميس الماضي الدوائر المعنية للقيام بأعمال التدعيم المؤقت على نفقة الأمانة لحين إستكمال الإجراءات الفنية والدراسات التي تقوم بها لجنة السلامة العامة للوصول إلى النتائج النهائية المتعلقة بسلامة المبنى . وكانت الدوائر المعنية في الأمانة عملت على معالجة تداعيات الحادث بالتنسيق مع الدفاع المدني والأمن العام وفق ماهو مطلوب منها .

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