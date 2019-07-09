الرزاز يعد بتعزيز صمود الفلسطينيين

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الاتفاقيات التي سيخرج بها عقب اجتماعه بنظيره الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، ستنعكس على الصمود الفلسطيني والمصلحة الأردنية بشكل مواز.

وعقدت في العاصمة، قمة ثنائية جمعت الرزاز واشتية الذي يزور المملكة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، قال الرزاز في تصريحات صحفية خلالها، إن العلاقة الأردنية الفلسطينية تحظى برعاية مباشرة من الملك عبدالله الثاني.

وأكد أن العلاقة بين فلسطين والأردن كانت وما تزال الحامي للفضية، مشددًا على رفض المملكة أي صفقات أو حلول خارج سياق ثوابت المملكة ومواقفها الراسخة.

وقال " نحن دائما نسعى إلى السلام لكن طريق السلام واضح من خلال حل الدولتين وعودة اللاجئين وتعويضهم".

وأوضح في هذا السياق " لا مساواة ولا مشروع ولا صفقة نرضى بها... ولا نفكر بحل اقتصادي كبديل او معزل عن الحل السياسي".

وتحدث رئيس الوزراء عما تواجهه العلاقات الأردنية الفلسطينية من صعوبات ناتجة عن إجراءات الاحتلال التي تحد من التبادل التجاري.