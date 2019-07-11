الرئيسية | محليات شركة مياه الأردن تحذر مقاولي الباص السريع

وطنا اليوم-عمان:حذرت شركة مياه الأردن (مياهنا) المقاولين المنفذين لمشروع الباص السريع من التعدي على خطوط وشبكات الصرف الصحي في العاصمة عمان.

ويأتي تحذير (مياهنا) في أعقاب توالي اعتداءات المقاولين المنفذين لمشروع الباص السريع على خطوط مياه رئيسية وصلت لثمانية اعتداءات في اقل من شهر منذ بدء العمل.وقال مصدر مسؤول في الشركة إن (الاعتداء على خطوط المياه عطل وصول المياه للمشتركين ورفع نسبة الشكاوي، الأمر الذي تسبب بحدوث أزمات متوالي، فضلاً عن تكبد الشركة خسائر مالية، إلى جانب تشتيت جهود العاملين بين إصلاح أخطاء الآخرين، ومتابعة وإنجاز الأعمال اليومية، لكن الشركة تغلبت عليها بجهود الفنيين والمهندسين الميدانيين).

ونبه المصدر إلى أن (مياهنا) تقدم خدمات المياه والصرف الصحي لنحو 800 الف مشترك في عمان و180 الف مشترك في الزرقاء، و40 ألف مشترك في مادبا، لافتا الى أن صحن عمان يعتبر ملتفى لجميع شبكات الصرف الصحي، وأن أي اعتداء عليها يعني الدخول في أزمة حقيقية يصعب السيطرة عليها.

وبين المصدر أن مياهنا التي تثمن عالياً أهمية إنجاز المشروع الوطني الكبير تلفت إلى أن خطوط وشبكات الصرف الصحي (تخلو من محابس التحكم والسيطرةن وهو ما يصعب آلية التعامل مع الخلل وإصلاح أي عطل فني تسبب به آليات عاملة على مشروع الباص السريع، على العكس تماما من خطوط المياه التي تتميز بوجود محابس تحكم، تساعد على حصر الخلل الفني واصلاحه).

وأهاب المصدر (بالقائمين على المشروع والمقاولين المنفذين ضرورة إيلاء شبكات الصرف الصحي أعلى درجات الاهتمام حفاظاً على مقدرات الوطن، ودرءاً لحدوث أزمة بيئية أو مائية).

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