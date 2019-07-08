هل تتأثر المملكة بموجة حارة هذا الاسبوع؟

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب، توقعاته للحالة الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع الجاري، عبر النشرة الجوية المفصلة، حيث تكون الاجواء من اليوم الأحد للثلاثاء، طقس صيفي إعتيادي نهاراً معتدل الى لطيف ليلاً.

ويومي الأربعاء والخميس، يكون الطقس حارا نسبيا في مختلف مناطق المملكة.

نهار اليوم الأحد، تبقى درجات الحرارة حول معدلها بالنسبة لهذا الوقت من العام الى أعلى بقليل.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ويبقى حاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

ويحتمل ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية شرق المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً مع ساعات العصر والمساء.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً الى مُعتدلاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة بعد منتصف الليل في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الاثنين 2019/07/08

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول معدلها بالنسبة لهذا الوقت من العام الى أعلى بقليل.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ويبقى حاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً مع ساعات العصر والمساء.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً الى مُعتدلاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة بعد منتصف الليل خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الثلاثاء 2019/07/09

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول معدلها بالنسبة لهذا الوقت من العام الى أعلى بقليل.

ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ويكون حاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية الشرقية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط أحياناً.

الأربعاء 2019/07/10

نهاراً: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتُصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام. مع ظهور السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

الخميس 2019/07/11

نهاراً:يطرأ ارتفاع أخر على درجات الحرارة، وتُصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام. مع ظهور السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.