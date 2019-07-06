الجغبير: حوار جريء من القطاع الصناعي مع المصريين ووعود بازالة المعيقات امام الصادرات الصناعية الوطنية

وطنا اليوم-أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير بالتجاوب المصريّ مع مطالبات القطاع الخاص الأردنيّ بشكل عام والقطاع الصناعيّ بشكل خاص والتي تم عرضها خلال اجتماعات الجنة العليا المشتركة الاردنيّة - المصريّة والتي عُقدت في القاهرة مؤخرا.

وقال المهندس الجغبير أن رئيس الوزراء المصريّ أشاد بطرح القطاع الخاص الأردنيّ وكيفية عرض المعيقات التي تحول دون حركة انسياب الصادرات بين الجانبين، حيث وعد بدراسة كافة المعيقات التي تحدّ من تحسين الميزان التجاري بين الجانبين.

وعبّر المهندس الجغبير عن تفاؤله الكبير حول نتائج الاجتماعات بين الجانبين والتي ستظهر في الوقت القريب، نظرا لان الجانب المصريّ ابدى رغبته الكبيرة في دعم التبادل التجاريّ والصناعيّ بين الأردن ومصر.

واعلن عن نيّة الحكومة المصريّة عن منح الصادرات الأردنيّة ميزة نسبيّة إضافيّة تجعلها تتفوق على كافة مستوردتها من الدول الأخرى، بالإضافة لدراسة عدم اشتراط تسجيل المصانع الاردنيّة والصادرات الوطنيّة إليها ضمن الجهات الرسميّة والرقابيّة المصريّة، معتبرا أن هذا الإجراء يحدّ من أي إجراءات بيروقراطية تحول دون حركة انسياب الصادرات.

ونوه إلى أن هذه النتائج توصل إليها الجانبين نتيجة وضوح الجانب الأردنيّ بالمطالبات وتحديد المعيقات بشكل دقيق، لاسيما وأن الجانب المصريّ أشاد بأسلوب الطرح وتحديد العقبات.

ودعا الجغبير كافة الصناعيين الأردنيين لتزويد غرفة صناعة الأردن باي معيقات تواجه حركة صادراتهم للجانب المصري، مؤكدا على أن الغرفة ستتابع كافة الإشكاليات التي ترد من الصناعيين لبحثها مع الجانب المصري من خلال الحكومة الأردنية.