ارتفاع نسبة الديون غير العاملة إلى 9ر4% في 2018

وطنا اليوم ـ عمان

ارتفعت نسبة الديون غير العاملة إلى أصل الديون إلى 9ر4 بالمئة في عام 2018 مقارنة مع 2ر4 بالمئة في العام 2017.

وبحسب مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في الأردن، التي اصدرها البنك المركزي الأردني أخيرا، فقد بلغ حجم الديون غير العاملة بعد استثناء الفوائد المعلقة 1236 مليون دينار مقابل 1019 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وأظهرت المؤشرات أن نسبة تغطية الديون غير العاملة بلغت 3ر79 بالمئة في عام 2018 مقارنة مع 4ر75 بالمئة في 2017.

وبلغ صافي ربح البنوك العاملة في المملكة 8ر840 مليون دينار مقابل 3ر813 مليون دينار، فيما بلغ صافي ربح البنوك بعد الضريبة 7ر589 مليون دينار مقابل 2ر554 مليون دينار لسنتي المقارنة.