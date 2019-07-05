بالصور..المياه : تخريب متعمد وحرق معدات بئر يؤثر على تزويد مناطق في لواء البتراء

وطنا اليوم ـ البتراء

قاالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان عمل تخريبي مقصود به احداث مشكلة في نقص المياه قام به مجهولين اسفر عن حرق وتخريب معدات بئر في منطقة القاع/ البتراء ادى الى خفض كميات المياه المخصصة لمناطق البتراء بطاقة (35) متر مكعب بالساعة وبالتالي عدم كفاية كميات المياه الواصلة لعدد من الاحياء والمناطق .

وبين مدير مياه لواء البتراء المهندس محمد العسوفي انه في ساعة مبكرة من صباح الجمعة قام مجهولين بالاعتداء على بئر القاع رقم (6) وتكسير محابس ومستلزمات تشغيلية داخل البئر وتقطيع كوابل كهرباء ومن ثم قاموا بحرق المنشأة مما تسبب بأضرار كبيرة وتوقف البئر عن الضخ لمناطق قرى النعيمات ( ايل والقاع والبسطة وضاحية الامير راشد ) ولواء البتراء .



واضاف انه تم ابلاغ الجهات الامنية التي تقوم بالتحقيق في الحادثة مؤكدا انه ونتيجة لهذه الاعتداءات المتكررة على آبار المياه المزودة للمياه في المحافظة فان هناك نقصا واضح في الكميات المخصصة للمناطق وتسببت بأحداث اربكات في برامج التوزيع المعدة.

وبين ان البئر الذي تعرض للتخريب كان القصد منه وقف الضخ واحداث مشكلة انقطاع مياه من قبل مجهولين محاط بأسيجة حماية وعليها بوابات حديدية الا انه تعرض لتقطيع الكوابل الكهربائية وقصها دون سرقتها وكذلك تخريب لوحات تشغيل هذه الابار وخلع البوابات مبينا ان سلطة المياه وكوادرها تعمل حاليا على اعادة الاوضاع الى طبيعتها واعادة تشغيل البئر بالسرعة الممكنة لتزويد جميع المناطق وعدم تأثرها.