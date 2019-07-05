الرئيسية | محليات الخارجية تؤكد عدم وجود اصابات بين الاردنيين اثر زلزال كاليفورنيا

وطنا اليوم ـ عمان اوضح مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بان السفارة الاردنية في واشنطن لم تتلقى للان أية ملحوظة طارئة عن وجود إصابات بين أفراد الجالية الاردنية في ولاية كاليفورنيا الامريكية بعد سلسلة الزلازل التي ضرب الولاية.



وقال الوزارة في بيان لها، إن جميع الاتصالات التي اجرتها السفارة مع ابناء الجالية هناك اكدت عدم وجود اصابات بين الاردنيين وذلك جراء الهزة الأرضية التي ضربت للمرة الثانية الولاية خلال اقل من 48 ساعة مناطق في جنوب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية.



وجددت السفارة في بيان لها دعوتها للمواطنين الاردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالهزة الارضية في منطقة جنوب كاليفورنيا الى توخي الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية في الولاية.



ويدعو مركز العمليات المواطنين الكرام في حال ورد اَية ملحوظة طارئة حول هذا الموضوع الاتصال بالخط الساخن للسفارة الاردنية في واشنطن 2022949522 او على رقم مركز العمليات في الوزارة.



00962795497777.

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