الرئيسية | محليات توقيف مطلق النار على طليقته امام محكمة ناعور شرعية

وطنا اليوم ـ عمان اوقف مدعي عام الجنايات الكبرى مطلق النار على طليقته امام المحكمة الشرعية في ناعور الخميس الماضي 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة.



مصدر مقرب من التحقيق اكد أن المتهم ذكر في افادته أمام مدعي عام الجنايات ان المجني عليها (40 عاما) مطلقة منه منذ ثلاث سنوات وخلال هذه الفترة لم تأخذ نفقة منه، علما بأن لديها 8 ابناء اصغرهم عمره 6 سنوات.



واضاف المصدر أنه في يوم الحادثة اتصلت المجني عليها به لطلب نفقة، فرفض وبعدها سار من أمام المحكمة الشرعية بالصدفة فشاهدها داخل المحكمة وطلب منها الخروج خارج المحكمة للتفاهم.



وأكد المصدر أن المشتكى عليه ذكر في افادته انه عندما خرجت للتفاهم معه دار نقاش حاد بينهما فسحب مسدسا كان بحوزته واطلق عليها رصاصتين احدهما اصابتها في منطقة الرقبة فيما لم تصبها الثانية، ولاذ بالفرار فيما جرى نقلها للمستشفى.



ووفق المصدر فان المجني عليها بحالة غيبوبة وحالتها العامة سيئة ولم تتمكن النيابة بعد من سماع افادتها.





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