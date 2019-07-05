الرئيسية | محليات الضمان تتابع شمول حالات الوفاة والاصابة بحادثة مطعم وسط البلد بحقوقهم التأمينية

وطنا اليوم ـ عمان قال الناطق الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان المؤسسة ستتابع حادثة انفجار اسطوانة غاز في مطعم ابو زغلة وسط البلد التي نتج عنها وفاتين واصابات اخرى فيما يتعلق بكامل حقوقهم بعد التأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي.



واكد الصبيحي اليوم السبت، انه في حال لم يكن قد تم شمولهم بالضمان الاجتماعي سوف تعمل المؤسسة على شمولهم وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل ضمانا لحقوقهم التي كفلها قانون الضمان الاجتماعي للمشمولين بأحكامه .



واوضح الصبيحي، ان المؤسسة ستتحقق من مدى انطباق مفهوم اصابات العمل على الحادثة، وتقرر بالتالي الحقوق التأمينية والتقاعدية لحالات الوفاة والاصابات الناتجة عن هذه الحادثة، لافتا الى ان قانون الضمان الاجتماعي شدد في موضوع توفير تدابير وشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في اماكن العمل المختلفة بما في ذلك توعية اصحاب العمل والعاملين وتدريبهم على اسس الوقاية من حوادث واصابات العمل.



واضاف، ان معدل اصابات العمل في قطاع الفنادق والمطاعم كانت من اعلى المعدلات خلال السنوات الخمس الماضية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر