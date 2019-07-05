شاهد بالاسماء .. تنقلات في الأمن العام

وطنا اليوم ـ عمان
قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والإلحاقات والتعيينات للضباط المذكورين تالياً
الرتبة الإسم إلى
عميد تامر سليم ذياب قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / مديراً
عقيد منهل هاني يعقوب إدارة الموارد البشرية / مديراً بالإنابة
عقيد ركن زيد عبدالحميد عبدالعزيز إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر / مديراً بالإنابة
عقيد ركن فيصل مفلح حمدان إدارة التدريب / الأمانه العامة للإتحاد الرياضي / أميناً عاماً بالإنابة
عقيد عطاالله عايد هدهود قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبيه / مديراً بالإنابة
عقيد شرحبيل احمد سلامه قيادة أمن إقليم الجنوب /مديرية شرطة الكرك / مديراً بالإنابة
عقيد عماد محمد سليمان إدارة المعلومات الجنائية / مديراً بالإنابة
عقيد ركن اسماعيل احمد الصغير عقيل إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية / امراً بالإنابة
عقيد شاهر حمدان غيث قيادة شرطة البادية الملكية /مديرية شرطة البادية الوسطى / مديراً بالإنابة
عقيد "محمد ثائر" عبدالرحيم محمد قيادة أمن إقليم الشمال /مديرية شرطة المفرق / مديراً بالإنابة
عقيد اياد عبدالكريم عبدالعزيز إدارة العلاقات العامه والإعلام / مديراً بالإنابة
عقيد ناصر موسى ناصر قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي بالإنابة بالإضافة لعملة
عقيد رائد علي توفيق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / الإسناد العملياتي / مساعداً
عقيد سفيان فارس عبدالله قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / نائباً
عقيد احمد عطاالله سالم إدارة الدعم اللوجستي / نوادي الأمن العام / رئيساً بالإنابة
عقيد ناصر عبدالكريم حمدان قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبية / نائباً
عقيد علي عبدالسلام سالم قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / نائباً
عقيد حسام صايل عبدالكريم قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الوسطى / نائباً
عقيد محمد عبدالرحيم محمد قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة العقبة / نائباً
عقيد وصفي احمد خلف قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة البلقاء / نائباً
عقيد مجدي شاهر مفلح قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الشمالية / نائباً
عقيد تامبي "محمد زكي "عبدالله إدارة الموارد البشرية / القائمة المؤقتة يُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين
عقيد محمد علي ابراهيم قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء / مساعداً
عقيد ركن محمد عبدالمجيد محمد قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / مساعداً
عقيد اسماعيل سليمان اسماعيل مديرية القضاء الشرطي/ ويُنهى إلحاقه
عقيد ركن مازن محمد فرحان قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / مساعداً
عقيد رعد عبدالرحيم يوسف قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة وسط عمان / مساعداً
عقيد ركن رافت ابراهيم جميل إدارة الرقابة والتقييم
عقيد محمد علي احمد إدارة العلاقات العامه والإعلام
عقيد عمر خليفه حرب قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الكرك / مساعداً