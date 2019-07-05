 وطنا نيوز -شاهد بالاسماء .. تنقلات في الأمن العام
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شاهد بالاسماء .. تنقلات في الأمن العام
التاريخ : 06-07-2019 01:42:08 المشاهدات: 1596

وطنا اليوم ـ عمان

قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والإلحاقات والتعيينات للضباط المذكورين تالياً

الرتبة الإسم إلى

عميد تامر سليم ذياب قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / مديراً

عقيد منهل هاني يعقوب إدارة الموارد البشرية / مديراً بالإنابة

عقيد ركن زيد عبدالحميد عبدالعزيز إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر / مديراً بالإنابة

عقيد ركن فيصل مفلح حمدان إدارة التدريب / الأمانه العامة للإتحاد الرياضي / أميناً عاماً بالإنابة

عقيد عطاالله عايد هدهود قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبيه / مديراً بالإنابة

عقيد شرحبيل احمد سلامه قيادة أمن إقليم الجنوب /مديرية شرطة الكرك / مديراً بالإنابة

عقيد عماد محمد سليمان إدارة المعلومات الجنائية / مديراً بالإنابة

عقيد ركن اسماعيل احمد الصغير عقيل إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية / امراً بالإنابة

عقيد شاهر حمدان غيث قيادة شرطة البادية الملكية /مديرية شرطة البادية الوسطى / مديراً بالإنابة

عقيد "محمد ثائر" عبدالرحيم محمد قيادة أمن إقليم الشمال /مديرية شرطة المفرق / مديراً بالإنابة

عقيد اياد عبدالكريم عبدالعزيز إدارة العلاقات العامه والإعلام / مديراً بالإنابة

عقيد ناصر موسى ناصر قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي بالإنابة بالإضافة لعملة

عقيد رائد علي توفيق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / الإسناد العملياتي / مساعداً

عقيد سفيان فارس عبدالله قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / نائباً

عقيد احمد عطاالله سالم إدارة الدعم اللوجستي / نوادي الأمن العام / رئيساً بالإنابة

عقيد ناصر عبدالكريم حمدان قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبية / نائباً

عقيد علي عبدالسلام سالم قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / نائباً

عقيد حسام صايل عبدالكريم قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الوسطى / نائباً

عقيد محمد عبدالرحيم محمد قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة العقبة / نائباً

عقيد وصفي احمد خلف قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة البلقاء / نائباً

عقيد مجدي شاهر مفلح قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الشمالية / نائباً

عقيد تامبي "محمد زكي "عبدالله إدارة الموارد البشرية / القائمة المؤقتة يُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

عقيد محمد علي ابراهيم قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء / مساعداً

عقيد ركن محمد عبدالمجيد محمد قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / مساعداً

عقيد اسماعيل سليمان اسماعيل مديرية القضاء الشرطي/ ويُنهى إلحاقه

عقيد ركن مازن محمد فرحان قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / مساعداً

عقيد رعد عبدالرحيم يوسف قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة وسط عمان / مساعداً

عقيد ركن رافت ابراهيم جميل إدارة الرقابة والتقييم

عقيد محمد علي احمد إدارة العلاقات العامه والإعلام

عقيد عمر خليفه حرب قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الكرك / مساعداً


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