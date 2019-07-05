الرئيسية | محليات شاهد بالاسماء .. تنقلات في الأمن العام

وطنا اليوم ـ عمان قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والإلحاقات والتعيينات للضباط المذكورين تالياً



الرتبة الإسم إلى



عميد تامر سليم ذياب قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / مديراً



عقيد منهل هاني يعقوب إدارة الموارد البشرية / مديراً بالإنابة



عقيد ركن زيد عبدالحميد عبدالعزيز إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر / مديراً بالإنابة



عقيد ركن فيصل مفلح حمدان إدارة التدريب / الأمانه العامة للإتحاد الرياضي / أميناً عاماً بالإنابة



عقيد عطاالله عايد هدهود قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبيه / مديراً بالإنابة



عقيد شرحبيل احمد سلامه قيادة أمن إقليم الجنوب /مديرية شرطة الكرك / مديراً بالإنابة



عقيد عماد محمد سليمان إدارة المعلومات الجنائية / مديراً بالإنابة



عقيد ركن اسماعيل احمد الصغير عقيل إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية / امراً بالإنابة



عقيد شاهر حمدان غيث قيادة شرطة البادية الملكية /مديرية شرطة البادية الوسطى / مديراً بالإنابة



عقيد "محمد ثائر" عبدالرحيم محمد قيادة أمن إقليم الشمال /مديرية شرطة المفرق / مديراً بالإنابة



عقيد اياد عبدالكريم عبدالعزيز إدارة العلاقات العامه والإعلام / مديراً بالإنابة



عقيد ناصر موسى ناصر قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي بالإنابة بالإضافة لعملة



عقيد رائد علي توفيق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / الإسناد العملياتي / مساعداً



عقيد سفيان فارس عبدالله قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / نائباً



عقيد احمد عطاالله سالم إدارة الدعم اللوجستي / نوادي الأمن العام / رئيساً بالإنابة



عقيد ناصر عبدالكريم حمدان قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبية / نائباً



عقيد علي عبدالسلام سالم قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / نائباً



عقيد حسام صايل عبدالكريم قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الوسطى / نائباً



عقيد محمد عبدالرحيم محمد قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة العقبة / نائباً



عقيد وصفي احمد خلف قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة البلقاء / نائباً



عقيد مجدي شاهر مفلح قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الشمالية / نائباً



عقيد تامبي "محمد زكي "عبدالله إدارة الموارد البشرية / القائمة المؤقتة يُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين



عقيد محمد علي ابراهيم قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء / مساعداً



عقيد ركن محمد عبدالمجيد محمد قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / مساعداً



عقيد اسماعيل سليمان اسماعيل مديرية القضاء الشرطي/ ويُنهى إلحاقه



عقيد ركن مازن محمد فرحان قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / مساعداً



عقيد رعد عبدالرحيم يوسف قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة وسط عمان / مساعداً



عقيد ركن رافت ابراهيم جميل إدارة الرقابة والتقييم



عقيد محمد علي احمد إدارة العلاقات العامه والإعلام



عقيد عمر خليفه حرب قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الكرك / مساعداً

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