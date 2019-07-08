الرئيسية | محليات 1-2% من حديثي الولادة يعانون من تشوهات قلبية

وطنا اليوم-قال مختصون أن 1-2% من الأطفال حديثي الولادة يعانون من تشوهات قلبية. جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى العلمي الدولي الاول لامراض القلب عند الاطفال والذي نظمته وزارة الصحة بقاعة المؤتمرات بمستشفيات البشير بمشاركة طبية دولية وعربية واسعة والشركة الأردنية السويدية للأدوية (جوسوي).

وشارك في اعمال المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية وزير الصحة الدكتور سعد جابر محاضرون من اميركا وبريطانيا واسبانيا ولبنان وسوريا والجزائر ومن دول عربية شقيقة.

وناقش المشاركون 15 ورقة علمية و12 محاضرة علمية قدمها استشاريون من ذوي الخبرة الطبية الواسعة بمجالات اختصاص القلب/الاطفال وارواق علمية اخرى قدمها كبار الاستشاريين بمجال اختصاص امراض القلب عند الاطفال من الخدمات الطبية الملكية ومن مستشفيات وزارة الصحة والجامعات الادرنية ومن القطاع الخاص.

وبحسب مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات فان نسب الحالات المصابة بالتشوهات القلبية الخلقية تتراوح بين 1 - 2 بالمئة من الاطفال حديثي الولادة، فيما بلغ مجموع الحالات التي يتم معاينتها بعيادة اختصاص القلب/الاطفال النسائبة والاطفال بمستشفيات البشير تجاوزت 4500 حالة سنويا وبمعدل 100 حالة اسبوعيا.

وتشكل تشوهات القلب الخلقية الحصة الأكبر من حالات أمراض القلب التي تراجع عيادة القلب الأطفال ، كما أنها تمثل النسبة الأكبر من حالات أمراض القلب التي يتم إدخالها إلى قسم الأطفال وقسم الخداج، وبعضها حالات التي يتم التعامل معها وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لها ، وبعضها يحتاج إلى لخدمات تخصصية متقدمة غير متوفرة في مستشفى البشير يتم تحويلها بشكل رئيسي إلى مركز الملكة علياء لأمراض القلب في الخدمات الطبية الملكية.

ويذكر أنه في بداية العام القادم ستعلن الوزارة عن بدء انعقاد يوم علمي في تخصص دقيق رابع في طب الأطفال ، وما يميز هذه الأيام العلمية والملتقيات السنوية تناولها لآخر المستجدات ومشاركة أساتذة يتمتعون بمستوى متقدم في هذه التخصصات الفرعية.

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