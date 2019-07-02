قيادية من قطاع المياه تتأهل للحصول على وسام صانعات التغيير في تونس

وطنا اليوم-تأهلت المهندسة زينب أبو زيد /مستشار أمين عام وزارة المياه والري للحصول على وسام صانعات التغيير-وسام المرأة القيادية الذي ينظمه مركز التفكير الإبداعي للتنمية العربية ضمن فعاليات المؤتمر العربي التاسع /المرأة العربية /قوة التأثير نحو قيادة التغيير ، الذي سيعقد في تونس خلال الفترة ١٤-١٦/ ٩ /٢٠١٩ .. وقد تم اختيار المهندسة زينب أبو زيد عن القطاع العلمي من بين أكثر من 1200مرشحة وطنية وعربية للتنافس على أفضل صانعات للتغيير في الوطن العربي، وسوف يتم تكريمهن في المؤتمر الذي سيعقد في تونس برعاية وزيرة المرأة نزيهة العبيدي..

وتولي وزارة المياه والري اهتماما واسعا بتمكين المرأة ورفع كفاءتها للوصول لمواقع صنع القرار.. ويذكر أن المهندسة زينب ابوزيد تعمل في قطاع المياه منذ سنوات وتدرجت في المناصب القيادية ولها دراسات وأبحاث علمية حيث قدمت مبادرات إبداعية في مجال تمكين المجتمعات الأكثر هشاشة للتكيف مع التغير المناخي، وتحمل شهادة

ماجستير تغيرات مناخية واستدامة أراضي جافه

بكالوريوس هندسة كيميائية.

أما عن خبراتها في قطاع المياه والري فهي:

١.ر. ق الدعم الفني لمحطات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها/سلطه المياه

٢. دراسات ناقل البحرين مع البنك الدولي/سلطة وادي الأردن

٣.مدير تطوير حوض نهر الأردن السفلي والباقوره/سلطة وادي الأردن

٤.مدير وحدة السياسات وتطوير الأداء المؤسسي

٥.مستشار عطوفة أمين عام وزارة المياه والري