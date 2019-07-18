توزيع الكهرباء تعيد التيار لمناطق بالكرك عقب ارتطام مركبة بأسلاك وتكسير أعمدة ضغط متوسط

وطنا اليوم-ذكرت شركة توزيع الكهرباء أن ارتطام مركبة بأسلاك وتكسيرها لأعمدة ضغط متوسط، تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي عن عدة مناطق بمحافظة الكرك.

وقال مدير كهرباء الكرك المهندس بكر الرواشدة إن الحادثة التي شهدتها منطقة السلطاني تسببت، بقطع التيار عن مناطق السلطاني ومحي وآبار مياه كلتا المنطقتين، مشيرا إلى أن كوادر الشركة سارعت على الفور إلى منطقة الحادثة وقامت بعزل العطل وإعادة التيار عن المناطق المتأثرة باستثناء برجي اتصالات ويجري العمل على إعادة التيار لهما.

وأضاف أن الشركة عملت خلال فترة الانقطاع بالتنسيق والتواصل مع المعنيين في سلطة المياه لإعادة التيار بأسرع وقت لآبار المياه المتأثرة.

يذكر أن كوادر الشركة في غرفة الطوارئ ومركزي الاتصال والمراقبة والتحكم تعمل على مدار الساعة وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأعطال بشكل فوري دون تأخير بما يضمن تقديم الخدمة للمشتركين وفق أفضل المعايير.