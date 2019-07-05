الرئيسية | محليات 30 قرشاَ أجرة الرحلة على حافلات بــاص عـمـــان

وطنا اليوم-عمان:قال أمين عمان يوسف الشواربة إن معدل أجرة باص عمان سيكون 30 قرشا على الرحلة الواحدة، بعد الشهر الأول من تشغيله.

وأضاف الشواربة خلال حديثه للتلفزيون الأردني عبر برنامج "ستون دقيقة"، أن هناك تحديث لمخرجات المخطط الشمولي لاستراتيجية النقل العام في المدينة، موضحا أن هذه الاستراتيجية ستبين احتياجات المدينة لعشرين سنة قادمة من أنماط النقل العام المختلفة وكيفية التوسع بتقديم خدمة النقل العام.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع باص عمان، فرضت فيها مواصفة الحافلة وطريقة التشغيل ونظام الدفع وأن تكون الحافلات بأعلى المواصفات العالمية ومهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى، إضافة إلى تجهيزها بوسائل التكييف المركزي ووسائل السلامة العامة، فضلا عن مراعاتها للجامب البيئي حيث تعمل حاليا بـ"ديزل يورو 5" وتتطلع الأمانة أن تعمل هذه الحافلات مستقبلا على الكهرباء.



وأوضح أن هناك مواعيد دقيقة ومواقف محددة لهذه الباصات، كذلك يوجد شاشات في كل موقف تبين مواعيد وصول الباصات، مشيرا إلى أن الشاشات لم تكتمل بعد وسينتهي تركيبها في 10 أغسطس المقبل كذلك خدمة "واي فاي".

وكشف الشواربة أن الأمانة تعكف حاليا على إعادة تأهيل الأرصفة لتناسب المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة.

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