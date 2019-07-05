هل نكشت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عش الدبابير

وطنا اليوم-عمان: بدأ في الفترة الأخيرة هجوم على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اعتبره مطلعون في سياق فتح الدائرة لعش "التهرب الضريبي"، ووقف مزاحمة الاثرياء واصحاب الملكيات والدخول العالية من غير الرواتب والاجور لمن تقل دخولهم عن 12الف دينار سنويا وبالتالي وقف ايصال الدعم لهم.

المطلعون قالوا إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استطاعت خلال العام الحالي تحقيق إنجازات متميزة يشار لها في ملفات عديدة لعل أهمها ملف التهرب الضريبي حيث استطاعت الوصول خلال ستة أشهر إلى اكتشاف وضبط 1570 حالة يتوقع أن تزيد قيمة الضرائب والغرامات المفروضة عليها على 200مليون دينار.

كما استطاعت الدائرة تشريعيا من إصدار نظام الفوترة الذي سيكون له فوائد كثيرة على الوطن والمواطن وخاصة فيما يتعلق بضبط الاسعار وحصول المواطنين على سلع بأسعار عادلة وتثبيت حق المواطن بالحصول على الفاتورة كما سيساهم هذا النظام بالحد من التهرب الضريبي.

واستطاعت الدائرة إدارة ملف الدعم النقدي وإيصال الدعم لمستحقيه بأسهل الطرق واسرعها واستطاعت الدائرة وقف مزاحمة الاثرياء واصحاب الملكيات والدخول العالية من غير الرواتب والاجور لمن تقل دخولهم عن 12الف دينار سنويا وبالتالي وقف ايصال الدعم لهم حيث أن بعضهم يملك عشرات المركبات والشاحنات والآليات والمباني والعقارات والمخازن التجارية.

إدارة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تستحق الاشادة والثناء على هذه الانجازات الطيبة والخيرة وتستحق الدعم لتحقيق المزيد من الانجازات.