العاصمة عمّان مهددة بأزمة مياه خانقة بسبب الباص السريع

وطنا اليوم-عمان:باتت مناطق واسعة في العاصمة الأردنية، مهددة بانقطاع للمياه قد يستمر لأسابيع خلال فصل الصيف، لكثرة ما تعرضت له خطوط المياه الرئيسية للأعطال بسبب أعمال الباص السريع.

واليوم الجمعة، أبدت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا، استيائها الشديد من ضرب المقاول العامل على تنفيذ مشروع الباص السريع للمرة الثامنة على التوالي.

وزادت أعطال خط المياه الرئيسي في مناطق عمل المشروع الواقعة على تقاطع طارق /طبربور مما تسبب بكسر خط رئيسي يزود مناطق طبربور إضافة لمناطق شمال العاصمة.

وحدث العطل الثامن، بعد جهود مضنية بذلتها كوادر "مياهنا" لإعادة إصلاح ما تسبب به العطل السابع.

وستتاثر مناطق طارق وطبربور مجددا بانقطاع المياه، وفق ما أعلنته وزارة المياه.

ونوهت وزارة المياه إلى أنها تتواصل مع كافة الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الامر الذي اصبح خارجا عن المألوف ويكبد قطاع المياه اعباء جسيمة بالرغم من اعطاء المقاولين والجهات الاشرافية على المشروع جميع المخططات لمسارات خطوط المياه .

ومن طبربور إلى مناطق شمال العاصمة، حيث توقف التزويد المائي عن مناطق الدور المعلنة نتيجة كسر الخط الناقل الرئيسي قطر 400 ملم في منطقة صويلح من قبل المقاول المنفذ لمشروع الباص السريع للمرة الثالثة.

وتسبب العطل باختلالات وتوقف الضخ عن مناطق الدور المعلنة في شمال العاصمة ( مناطق الجبيهة وضاحية الامام الغزالي ومناطق صويلح الحي الشرقي ومنطقة مسبح تولين).

ويتساءل أهالي العاصمة، ممن تأثروا بانقطاع المياه خلال الأسابيع الماضية، عمن سيعوضهم عن خسائرهم وآلية إمدادهم بالمياه في ظل حالة الجفاف التي تتفاقم خلال فصل الصيف.