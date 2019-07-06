متضررون من قروض صندوق التنمية يحذرون

وطنا اليوم-عمان:نفذ عشرات المتضررين الحاصلين على قروض من صندوق التنمية والتشغيل في معان وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمام مسجد رسمي أبو رخية.
المشاركون في الوقفة قالوا : أن وقفتهم جاءت ردا على قرار صندوق التنمية والتشغيل بفرض فوائد كبيرة على إعادة جدولة قروضهم ، الأمر الذي يخالف توجيهات الملك بتخفيف الأعباء على المقترضين
كما طالب المشاركون بإلغاء السجلات التجارية للمقترضين.
و كانت اللجنة التحضيرية للمتضررين من قروض صندوق التنمية والتشغيل في معان ، قالت في تصريح صحفي : “لقد أغرق الرجال والنساء والأسر بأكملها في متاهات ضبابية النتائج والغايات نتج عنه زخم وكم هائل من الإشكاليات حيث أصبح الجميع أمام خيارات لا تقل عن بعضها غصة ومراره” .
واضاف التصريح الصحفي : اصبحت الأسر الأردنية مهدده في الراحة النفسية والاستقرار ولما ينتظرها من عقوبات بالإفلاس والسجن المؤكد عندما أصبحت غارقة في تراكم الديون وتتعرض للملاحقة القانونية التي لا ترحم ولا تراعي حرمة لرجل أو امرأة أو كرامة لأسره” .
لذلك جاءت الوقفة في معان كبداية للدفاع عن المتضررين من سياسة القروض الجماعية لدى صندوق التنمية والتشغيل وستنتقل هذه الوقفات في كافة مراكز المحافظات والالوية للضغط على الحكومة لإيجاد حل مناسب يرضي المتورطين في القروض.