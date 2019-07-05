مدير الباص السريع يهاجم سلطة المياه

وطنا اليوم-عمان:هاجم مدير مشروع الباص السريع، في أمانة عمّان، المهندس رياض الخرابشة، سلطة المياه، بسبب بيانها التي قالت فيه إن مقاول الباص السريع كسر خط المياه الرئيسي المزود لمنطقة طبربور للمرة الثامنة.

وكذّب الخرابشة بيان سلطة المياه، مؤكدا أن الخط الذي كُسر ليس رئيسيا وقطره "4 إنش"، مشيرا إلى أن كسر الخط تم من قبل جهة خدمية أخرى تعمل على تعديل مسارات خدماتها التي تتعارض مع أعمال المشروع، ولا علاقة للأمانة أو المقاول المنفذ بهذه المسألة.

وقال الخرابشة في تصريحات لقناة المملكة: "فوجئنا بتصريح وزارة المياه، وهي تعلم أن الأمانة طرحت عطاء قيمته مليون دينار لنقل الخدمات التي تتعارض مع المشروع في الموقع"، مؤكدا أن جميع المؤسسات الخدمية من اتصالات ومياه وكهرباء، تعمل في الموقع لنقل خدماتها.

وشدد مدير المشروع على أن صيغة بيان سلطة المياه ساهم بتهويل القضية، رغم أن الأمانة والمقاول لا علاقة لهما بما حدث.