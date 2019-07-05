الأمير حسن يستفسر: لماذا ألغينا اتفاقية التجارة مع تركيا !

وطنا اليوم-عمان:وجه الامير الحسن بن طلال سؤالا مفاجئا لنخبة من الشخصيات الدبلوماسية في العاصمة الاردنية عمان عن أسباب إلغاء وتجميد بلاده لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وخلال إفطار خاص وسط مجموعة من الشخصيات والسفراء فوجئ سفراء اجانب بالأمير الحسن يستفسر وسط الحضور: هل لديكم فكرة ..لماذا قررنا تجميد الاتفاقية التجارية مع تركيا؟

بطبيعة الحال رد السفير التركي بانه “لا يعلم الاسباب” ويستمع لتفسيرات متعددة من مسئولين أردينين.

لاحقا وجه الامير المخضرم نفس السؤال”لأنه يريد ان يعرف حقا” لأحد الوزراء السابقين الحاضرين في الافطار نفسه في عهد حكومة الرئيس هاني الملقي التي قررت هي تجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

ولا تزال مسألة اتفاقية التجارة الحرة عالقة بين الاردن وتركيا حيث قرر الاردن من طرف واحد تجميد الاتفاقية بحجة الحرص على مصالح القطاع الصناعي الاردني في الوقت الذي يشكك فيه كثيرون بان الدوافع سياسية. راي اليوم