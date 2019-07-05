رئيس الوزراء الفلسطيني في عمّان السبت

وطنا اليوم-عمان:أفادت وسائل إعلام فلسطينية أنه من المقرر ان يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى العاصمة عمان السبت المقبل.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية أن زيارة اشتية تستمر يومين وعلى رأس وفد يضم وزراء الصحة والاقتصاد والزراعة والنقل والمواصلات والمالية والطاقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ان رئيس الوزراء سيلتقي بنظيره عمر الرزاز الأحد لبحث سبل التعاون بين الطرفين في كافة المجالات.

كما ستعقد اجتماعات ثنائية بين الوزارات المعنية لبحث أفاق التعاون المشترك في إطار رؤية الحكومة للانفكاك عن الاحتلال، مضيفا ان هذه الزيارة ستتلوها زيارات أخرى لعدد من الدول العربية في ذات الإطار.