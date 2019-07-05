الباص السريع يقطع المياه عن طبربور للمرة الثامنة

وطنا اليوم-عمان:ابدت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا استيائها الشديد من ضرب المقاول العامل على تنفيذ مشروع الباص السريع وللمرة الثامنة على التوالي في مناطق عمل المشروع الواقعة على تقاطع طارق /طبربور مما تسبب بكسر خط رئيسي يزود مناطق طبربور بعد ان انهت الكوادر الفنية لمياهنا اصلاحه واعادت الضخ للمناطق ظهر امس الخميس حيث ستتاثر مجددا عدد من المناطق وتشمل منطقة طارق وطبربور مجددا بهذا العمل المؤسف حيث تعمل الكوادر الفنية والصيانة لمياهنا على التعامل مع هذه المشكلة لاصلاحها واعادة الضخ الى المناطق التي ستعاني من عدم وصول المياه .

ونوهت الوزاوة/ سلطة المياه وشركة مياهنا ان تكرار تعرض الخطوط الرئيسية للكسر في عدد من مناطق العاصمة اربكت واحدثت اختلالات واسعة في مناطق التوزيع ونقص في كميات المياه المصخوخة بشكل كبير منوهة الا انها تتواصل مع كافة الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الامر الذي اصبح خارجا عن المألوف ويكبد قطاع المياه اعباء جسيمة .