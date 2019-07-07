البترا تقترب من تحقيق أكبر عدد زوار في تاريخها

وطنا اليوم-عمان: توقع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور سليمان الفرجات، ان يتجاوز عدد زوار المدينة مع نهاية العام الحالي مليون زائر، وهذا الرقم إن تحقق سيكون للمرة الأولى في تاريخ المدينة.

وبلغ مجموع زوار البترا خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو (٥٣٣٠٣٢ زائرا) من مختلف الجنسيات، وأغلبهم من الأجانب، حيث وصلت أعدادهم إلى نحو (٤٧٣٨١٣ زائرا)، بحسب الاحصائية الرسمية لمركز زوار البترا.

وقال الفرجات، إن هذا الارتفاع له أثر كبير على الحركة التجارية في اللواء، بالتزامن مع نية السلطة افتتاح مشاريع جديدة، ستؤدي الى اطالة مدة إقامة السائح وتنويع المنتج السياحي المقدم لهم.

وأضاف، إن الارتفاع الملحوظ على عدد السياح في اشهر الصيف، يأتي كمؤشر على الجهود التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة للحد من الموسمية، والمكانة التي تشكلها البترا كوجهة فريدة في سوق السياحة العالمي.

وأكد أن السلطة بدأت وتزامنا مع النمو في أعداد السياح، تطبيق الخطة الإدارية والأمنية في المحمية الاثرية، ما سينعكس ايجابا على تجربة السائح ويساهم في حماية الموقع ومعالمه الأثرية والتاريخية.



ويأتي النمو في أعداد السياح، في وقت تتواصل فيه مطالب الفعاليات الشعبية والسياحية بأهمية العمل على تعديل قانون الاستثمار، من أجل جلب مشروعات جديدة إلى المنطقة، تسهم بتعزيز مكانتها السياحية وتطيل فترة إقامة الزوار، إلى جانب دورها بتنمية المنطقة وتوفير فرص عمل لأبنائها.