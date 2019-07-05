الصحة توضح حول الشاب الذيابات

وطنا اليوم-عمان:أوضحت وزارة الصحة رسالة متداولة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لشابٍ عشريني ولقاء أفراد أسرته وزير الصحة، بشأنه علاج من مرض تليف كيسي يعاني منه.

وقالت الوزارة، مساء الخميس، في بيان : "إن الوزير استقبل شقيق المريض وأوضح له أن صرف العلاج لحالة الشاب المريض ليست مسألة بيد الوزير بل ان ذلك من اختصاص لجنة مختصة هي صاحبة الشأن، والقرار يصدر استناداً الى الحالة المرضية واحتياجاتها".

وأكد تحويل طلب علاج المريض الى اللجنة المختصة صاحبة القرار للنظر في الطلب، وهذا عمل مؤسسي بعيد كل البعد عن الفردية والانتقائية والمزاجية وتحكمة ضوابط عالية الدقة ليست بيد فرد

وبينت وزارة الصحة في بيانها، أن الدكتور جابر أبدى خلال اللقاء مع شقيق المريض تعاطفاً شديداً، لكنه في الوقت ذاته محكوم بالعمل المؤسسي والصلاحيات الممنوحة للجنة وهي صاحبة القرار.

وأكدت الوزارة، حرصها على رعاية المواطنين وتوفير احتياجاتهم الصحية في القطاعات المختلفة داخل المملكة وخارجها اذا ما اقتضت الحالة المرضية ذلك.