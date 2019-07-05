افتتاح صيدلية مخصصة للنساء فقط في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:افتتح مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور عبدالرزاق الخشمان اليوم الخميس صيدلية جديدة مخصصة للنساء والتي تأتي ضمن خطة لحل مشكلة الاكتظاظ في قسم الصيدلية والمحاسبة والعيادات.

وقال الخشمان بتصريح صحفي إنه تم تزويد الصيدلية بموظفي محاسبة من أجل اختصار الوقت والجهد ومنع تزاحم المراجعين وإرباك الموظفين، لافتا الى ان المستشفى أصبح فيه صيدلية للنساء وأخرى للرجال وثالثة للموظفين.

وأكد أنه سيتم تفعيل العمل في عيادات البتراوي في الزرقاء والتي تخدم العديد من مناطق الزرقاء مثل حي معصوم وحي النزهة وحي رمزي والغويرية وحي الحسين وغيرها من المناطق، مشيرا الى تفعيل نظام الحوسبة "حكيم" في العيادات خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي سينهي مشكلة الاكتظاظ في عيادات المستشفى.

وأوضح ان الطبيب سيحدد لكل مريض العيادات التي يتعين مراجعتها، لمتابعة العلاج أو صرف الأدوية، حيث ان عيادات المستشفى والبتراوي هي عيادات مكملة لبعضها البعض، وتقدم نفس الخدمات الطبية والعلاجية، حيث من شأنها تخفيف الضغط على المراجعين وعل الأطباء والكوادر التمريضية على حد سواء واختصار الكثير من الوقت.

وأشار الى ان عيادات البتراوي تشمل تخصصات عدة مثل الجلدية والعظام والأسنان وأنف وأذن وحنجرة، إضافة إلى أنها مزودة بجهاز أشعة ومختبر الكتروني.