 وطنا نيوز -سفارتنا في واشنطن تدعو الأردنيين في كاليفورنيا توخي الحيطة
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سفارتنا في واشنطن تدعو الأردنيين في كاليفورنيا توخي الحيطة
التاريخ : 05-07-2019 09:49:03 المشاهدات: 918

وطنا اليوم-عمان:دعت السفارة الاردنية في واشنطن، الجمعة، المواطنين الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالهزة الأرضية في منطقة جنوب كاليفورنيا الى توخي الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية. 

كما دعت السفارة إلى التواصل معها على رقم طوارئ السفارة 2022949522، رقم هاتف مركز عمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 0096265735166

وضرب زلزال بلغت قوته 6,4 درجات ولاية كاليفورنيا، الخميس، وشعر به السكان في منطقة كبيرة، وفق ما ذكر المعهد الأمريكي الجيولوجي.

وبعد نحو ساعتين على وقوع الزلزال، غرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر تويتر "انني على اطلاع تام بخصوص الزلزال في جنوب كاليفورنيا. كل شيء يبدو تحت السيطرة".


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