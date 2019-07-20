الأرصاد: أجواء صيفية عادية الجمعة والسبت

وطنا اليوم-عمان:قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الأجواء تكون اليوم الجمعة، صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة في الأغوار والعقبة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم من 33 إلى 22 درجة مئوية، والمناطق الجنوبية 30 إلى 19، وفي العقبة من 41 إلى 29 درجة.

أما يوم السبت:

تبقى الأجواء الأجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر الأرصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة في الأغوار والعقبة.

أما يوم الأحد:

ه تستمر الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية .

وتحذر الأرصاد من: خطر التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة في الأغوار والعقبة، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.