الحباشنه : انا مع تنظيم السلاح الاردني وليس جمعه

وطنا اليوم-عمان:رعى وزير الداخلية الاسبق المهندس سمير الحباشنه مؤتمر دور العادات والتقاليد العشائرية الاردنية في حل النزاعات والحفاظ على السلم المجتمعي الذي نظمه ملتقى الشفا الثقافي في قاعة مركز شابات كفرنجة النموذجي بحضور فاعليات رسمية ووجهاء وشيوخ وقضاة عشائرون ومجتمعية ونواب سابقون وعدد من اعضاء مجلس المحافظة وذلك ضمن فعاليات كفرنجة مدينة للثقافة الاردنية لعام 2019.

واكد المهندس الحباشنه خلال افتتاح فعاليات المؤتمر انا لست مع ما يشاع عن جمع سلاح الاردنيين , لانه سلاح الدولة, ولان الوطن مهدد ويمر بظروف صعبه ومحيطه ملتهب.

وقال الحباشنه انا مع تنظيم السلاح الاردني لانه حماية للنظام ولم يستخدم يوما ضد الدولة مستشهدا باحداث الكرك عندما هب المواطنون الى جانب الاجهزة الامنية في التصدي للارهابيين معربا عن امله ان يقوم وزير الداخلية باجراءات من اجل تنظيم السلاح وليس جمعه.

واشار الحباشنه الى اننا بحاجة الى توصيات تواءم بين التمسك بالقيم والعادات والتقاليد العشائرية مع مدنية الدولة لافتا الى ان هذه المنظومة كانت قبل تاسيس الدولة الاردنيه بديلا عن القانون في تنظيم حياة الحياة الاردنية مشيرا لاهمية القضاء العشائري في الاردن.

واكد المهندس الحباشنه ان العشائرية وجه مشرق وجميل غير اننا بحاجه الى اعادة النظر في بعض القضايا العشائرية كالجلوة التي لم تعد عمليه كما كانت في السابق لافتا الى انها قد تكون في اطار الفاتل واخوانه ووالده نظرا لكثرة السكان بالاضافة الى العطوة العشائرية التي هي بمثابة هدنه واحترام للنظام العام حتى ياخذ الوجهاء واهل الحل والعقد دورهم مثمنا للجهات للمؤتمر هذا الجهد الخير.

وناقش المؤتمر على جلستين الاولى التي راس جلستها الدكتور حسين الربابعه على اوراق عمل حول دور العادات والتقاليد العشائرية في السلم المجتمعي للشيخ طراد الفايز. وورقة عمل بعنوان تاريخ القضاء العشائري الاردني ودور العشائر في محافظة عجلون وورقة عمل حول انواع القضايا الملزمة في قانون العشائري الاردني.

وفي الجلسة الثانية التي راسها الناشط الاجتماعي سلامه الخطاطبه تحدث الشيخ خالد العدوان عن الامراض الاجتماعية التي تولد النزاعات بين افراد المجتمع.وطرق علاجها والورقة الثانية ليسار الخصاونه عن العادات العشائرية بين الاحسان والعدل والورقة الثالثة للشيخ معن خزاعي الفريحات عن الجلوة العشائرية تعريفها اسبابها واثارها.

وكان مدير الثقافة سامر فريحات ورئيس ملتقى الشفا الدكتور حسين الربابعه ورئيسة مركز شابات كفرنجة النموذجي مها عنانبه والشيخ عبد الله ابو دلبوح قد تحدثوا مؤكدين الاهميه التي ينطوي عليها المؤتمر في الاصلاح ببن الناس والحفاظ على سلم.المجتمع التي هي من ركائز ديننا الحنيف اذ يقول الله تعالى " لاخير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف و اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما " صدق الله العظيم.لافتبن الى ان العادات والتقاليد الاردنية منسجمة مع توجيهات ديننا الحنيف بالصلح والعفو والتسامح وواد الفتنة لينعم المجتمع بالامن والاستقرار مشيرين لحرص القيادة الهاشمية التي تؤكد على اهمية ودور العشائر الاردنية في بناء الدولة الاردنية.

وفي نهاية المؤتمر الذي ادار فعالباته التربوي ايمن الربابعه دار حوار مفتوح بين المتحدثين في ا وراق والحضور.