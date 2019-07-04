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قرض سعودي للاردن لبناء مدارس حكومية
وطنا اليوم-عمان:وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية د. محمد العسعس اليوم مع نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب د. خالد بن سليمان الخضيري، على اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس حكومية في مناطق مختلفة في الأردن بقيمة (50) مليون دولار امريكي، ضمن تعهدات المملكة العربية السعودية الشقيقة في قمة مكة المكرمة.
واعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة حيث ترتبط المملكة الأردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بعلاقات وطيدة ومتميزة رسخ وعزز دعائمها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
كما اشاد بتميز وعمق علاقات التعاون الثنائي التي تربط الأردن بالصندوق السعودي للتنمية، حيث كان للصندوق دور بارز على صعيد دعم المسيرة التنموية في المملكة عبر السنوات الماضية. كما كان للمساعدات التي قدمها الصندوق من خلال تقديم القروض الميسرة جداً، أثر واضح في دعم جهود الإصلاح في المملكة وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية في قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه، وقطاع الطاقة.
واكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي د. وليد المعاني ان هذه المساعدات تهدف إلى دعم بناء المدارس وزيادة كفاءتها ولتحسين نوعية التعليم وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في الاردن، منوها بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.
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