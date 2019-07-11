عودة 21 مهندسا أردنيا من كازاخستان باجازة مفتوحة

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة بانه وصلت بعد ظهر اليوم الخميس المجموعة الثانية وضمت 21 مهندسا من العاملين في كازاخستان والذين تم اعادتهم الى ارض الوطن لقضاء اجازة مفتوحة لحين استتباب الأمن والاستقرار وتهيئة وضمان الظروف المناسبة التي تتيح عودتهم لاستئناف عملهم دون اية معيقات.

واوضح القضاة بانه مندوبا عن وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي كان مدير إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية السفير عاهد سويدات في استقبال المهندسين العائدين اليوم في مطار الملكة علياء الدولي حيث هنأهم بسلامة عودتهم إلى أرض الوطن واثنى على تعاضدهم وتعاونهم خلال ايام الازمة التي مروا بها.

من جهتهم عبر الشباب العائدون عن شكرهم وولاءهم لجلالة الملك المعظم وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله على إهتمام سموه ومتابعته لحادثة الاعتداء عليهم وتوجيهات سموه بتقديم كل الدعم والمساعدة لهم الى حين وصولهم سالمين الى ارض الوطن.