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الكابتن الدعجة ينفي ما جاء في بيان مكافحة الفساد
وطنا اليوم-عمان:نفى الكابتن طيار يوسف الهملان الدعجة ما جاء في بيان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي صدر مساء اليوم الخميس حول قضية تتعلق باستئجار فنادق لإقامة طواقم طائرات الملكية في الدول التي تطير إليها وتحط فيها وبالذات الفنادق الأمريكية ، والذي قالت الهيئة فيه أن الكابتن لم يقدم لها لغاية الان اي وثائق تدعم روايته.
- بادرت الهيئة بالاتصال مع الكابتن المذكور بخصوص هذه القضية حيث حضر إليها بالفعل وكرر رواية ما يتم تداوله .
- أبدى الكابتن الهملان عند حضوره استعداده لتزويد الهيئة بوثائق ومعلومات إضافية طالباً إمهاله بعض الوقت لتجهيزها ، وقد تمّ الاتفاق معه على ذلك .
- بعد عدةأيام عاود الاتصال بالهيئة طالباً إمهاله فترة من الوقت نظراً لانشغاله بأمور خاصة تتعلق بمرض والدته .
- في الثاني من الشهر الجاري تلقت الهيئة اتصالاً هاتفياً منه أبلغها فيه بأن الملكية الأردنية أوقفت صرف تذاكر السفر له التي تُمنح عادة لموظفيها الحاليين والسابقين وأنه يعتقد أن هذا الإجراء كان بسبب إثارته لهذه القضية ولم يؤكد لها أنه ما زال على وعده بإحضار الوثائق والمعلومات التي أشار إليها .
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