بحث تسويق الكفاءات الاردنية للعمل في اليابان

وطنا اليوم-عمان:بحث وزير العمل نضال البطاينة خلال لقائه اليوم الخميس مع السفير الياباني في عمان هيدينا وياناغي، سبل تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

واكد البطاينة خلال اللقاء ان العلاقات الاردنية اليابانية شهدت خلال السنوات الاخيرة تطورا ملموسا انعكست آثارها الايجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والخدمية، مشيرا الى ان مستوى التعاون بين البلدين يستدعي مواصلة التنسيق حول الموضوعات التي تهم الجانبين, خاصة في قطاع العمل والعمال.

ووجه البطاينة دعوة للمستثمرين اليابانيين, من خلال السفير الياباني لدى المملكة, لدعم إقامة المزيد من الفروع الإنتاجية (مصانع) في المملكة من خلال توجيه المستثمرين اليابانيين للاستثمار في هذا الجانب والتركيز على إقامة مصانع لمنتجات جديدة بعيدا عن قطاع المحيكات, إضافة الى تسويق الكفاءات الاردنية للعمل في اليابان.

وأشاد البطاينة, بالدعم الياباني لوزارة العمل في تنفيذ عدد من البرامج من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مثل مشروع التمكين الاقتصادي للأشخاص من ذوي الإعاقة لتمكينهم من دخول سوق العمل, ومشروع تعزيز قدرات المشورة المهنية للشباب بالشراكة مع الجامعات الاردنية وصندوق الملك عبدالله الثاني في رفع سوية وعي الشباب خاصة في بيانات سوق العمل من خلال الارشاد المهني.

واشاد السفير الياباني بمستوى التطور والتحديث الذي تشهده المملكة في المجالات كافة، مبديا رغبة بلاده في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.