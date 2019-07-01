مكافحة الفساد توضح حيثيات قضية الكابتن الدعجة

وطنا اليوم-عمان:تابعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ فترة غير قصيرة ما يتداوله البعض على وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية أثارها أحد طياري الملكية الأردنية تتعلق باستئجار فنادق لإقامة طواقم طائرات الملكية في الدول التي تطير إليها وتحط فيها وبالذات الفنادق الأمريكية.

وبصرف النظر عن مضمون ما أورده الكابتن يوسف الهملان الدعجة حول هذه القضية تود الهيئة أن توضح الحقائق التالية :

- بادرت الهيئة بالاتصال مع الكابتن المذكور بخصوص هذه القضية حيث حضر إليها بالفعل وكرر رواية ما يتم تداوله .

- أبدى الكابتن الهملان عند حضوره استعداده لتزويد الهيئة بوثائق ومعلومات إضافية طالباً إمهاله بعض الوقت لتجهيزها ، وقد تمّ الاتفاق معه على ذلك .

- بعد عدةأيام عاود الاتصال بالهيئة طالباً إمهاله فترة من الوقت نظراً لانشغاله بأمور خاصة تتعلق بمرض والدته .