المهندسين الزراعيين تبرر تبقع البطاطا الاردنية

وطنا اليوم-عمان: قالت نقابة المهندسين الزراعيين ان ظاهرة التبقع الداخلي للبطاطا باللون البني ليست حالة مرضية وإنما حالة فسيولوجية ناتجة عن نقص عناصر الكالسيوم والبوتاسيوم وعدم الانتظام في الري, وليس لها اي تأثير صحي سلبي على المواطنين.

و أضافت ان هذه الظاهرة ذات منشأ فسيلوجي و ليس مرضي, فليس من مسبباتها الفطريات او البكتيريا او الفيروسات, انما تنتج عن النمو السريع للدرنات في درجات الحرارة المرتفعة المصحوب بعدم انتظام الري ونقص عناصر الكالسيوم و البوتاسيوم, و حيث ان مسببات هذه الظاهرة ليست مرضية فهي قطعا ليست ضارة بالأستهلاك البشري.

ودعت نقابة المهندسين الزراعيين إلى حماية المنتج المحلي الزراعي بتوخي الدقة و اخذ المعلومات العلمية والفنية من اهل الاختصاص, إذا ان نشر اية معلومة مغلوطة او غير دقيقة يكون لها تداعيات سلبية جدا على سمعة المنتج الزراعي الاردني داخليا وخارجيا.