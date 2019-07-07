الرئيسية | محليات الخرابشة: العمل بالباص السريع لا يتم باستخدام الشوكة والسكين

وطنا اليوم-عمان: أكد مدير مشروع الباص السريع المهندس رياض الخرابشة ، أنه تم إصلاح أحد الخطوط الناقلة الرئيسية للمياه والمزودة لمناطق طبربور ، بعد قيام آليات المقاول العامل على المشروع بكسره، خلال فترة العمل أمس الأربعاء.

وبين الخرابشة أن "حسن الحظ" عاملا أساسيا في عدم انقطاع المياه عن المنطقة ، حيث لم يتم تزويد المنطقة بالمياه حينها، ما يعني عدم إحداث إرباك لقاطني المنطقة ، نتيجة للسرعة في إصلاح الكسر، وزاد " الأمر خارج عن إرادتنا".



مدير "السريع" : لا يتم العمل باستخدام شوكة وسكينه وأما بآليات ثقيله وأصلحنا الخلل

مشيرا، أن خطوط المياه ليست مستقيمة بل متعرجة ، الأمر الذي يتسبب بكسر لأحد الخطوط ، نتيجة لعمل آليات ثقيلة في الميدان ، وتابع " نحن نتعامل مع المشروع بحذر، بآليات ومعدات وليس بشوكة وسكينة ، دون خسائر من منطلق الحرص في العمل، ونتعامل مع أي خلل في ذات اللحظة" .

ونوه الخرابشة ، أن ما حدث من كسر في خطوط المياه خلال العمل ، توزّع على مناطق مختلفة في مناطق المشروع ، نتيجة لمسار شبكات المياه "المتعرجة" .

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