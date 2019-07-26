الرئيسية | محليات انقطاع للكهرباء يوقف ضح المياه عن مناطق واسعة في الشمال

وطنا اليوم-عمان:كشفت شركة مياه اليرموك ان انقطاعا للتيار الكهربائي عن مصادر مياه رئيسية في محافظات الشمال تسبب بوقف الضخ صباح اليوم الخميس عن عدة مناطق في الشمال اضافة الى ما تعرضت له احدى الخزانات التجميعية الرئيسية في منظومة الديسي والتي ادت الى تراجع كميات المياه المضخوخة من (112) مليون م3 الى (100) مليون م3 حيث انخفضت حصص المياه المخصصة لمحافظات الشمال وكذلك عدم التزام عدد من اصحاب الابار الخاصة المسـتأجرة التي معها اتفاقيات لتزويد كميات مياه لغايات الشرب مع مياه اليرموك سيحدث ارباكا كبيرا وفي مناطق واسعة من محافظات الشمال بحسب مدير عام شركة مياه اليرموك م. نبيل الزعبي .

واشار الى ان الشركة تفاجئت صباح اليوم بانقطاع للتيار الكهربائي غير مبرمج بسبب مشاكل فنية على خطوط الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء الوطنية مما ادى الى توقف مجموعة ابار الزعتري ومنظومة ابار العاقب وتوقف تزويد محطة حوفا الرئيسية احدى المصادر الرئيسية لمياه الشرب لمحافظات الشمال الاربعة وكذلك توقف محطة ضخ الزعتري حيث ستتأثر بشكل مباشر مناطق الدور في اربد وعجلون والبادية الشمالية والمفرق وعجلون .



واوضح مدير عام الشركة ان هذا الانقطاع سبب اختلالا كبيرا في برنامج التزويد والضخ لهذه المناطق حيث ان اي تعطل او توقف لأي مصدر مائي يحتاج الى عدة ساعات اضافية لتعود الامور الى طبيعتها وبذلك تكون ادوار المناطق الخرى قد استحقت مشيرا الى ان الشركة تعمل بكافة امكانياتها لاعادة تشغيل هذه المصادر لتغطية العجز والنقص الذي حصل خلال انقطاع التيار الكهربائي .

من ناحيته بين مديرمياه محافظة اربد المهندس منتصر المومني ان هناك تحديات اخرى تواجه التزويد حاليا تتمثل بالعبث بالمحابس حيث وقع اعتداء ليلة أمس الاربعاء على احد المحابس في منطقة فوعرا قطر 4 انش وكسر خط قطر 6 انش وبذلت الكوادر الفنية جهودا مضنية للتعامل معه وتحويل الدور حتى اصلاح الخط والمحبس .

واضاف ان محافظة اربد هي من اكثر المناطق تاثرا بانقطاع التيار الكهربائي حيث ستتأثر مناطق اربد / القصبة وبني عبيد الضاحية ام الهوى وسوق الحصن واسكان المهندسين واسكان العاملين واسكان المزاهر ومناطق المزار الشمالي وعنبة وارحابا وزوبيا اضافة الى منطقة بويضة الرمثا وسجن ام اللولو .

اما مناطق المتأثرة في عجلون فهي القصبة وعبين وعبلين وفي المفرق منشية بني حسن مبينا ان التوقف سيؤثر كذلك على حصص المناطق التي تلي هذه الادوار بشكل واضح مناشدا الأخوة المواطنين التعاون الدائم مع شركة مياه اليرموك من خلال التحلي بأعلى درجات المسؤولية وتفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادة شركة مياه اليرموك وكوادرها وكذلك الحرص على المصلحة العامة مؤكدا انها لن تألو أي جهد في تقديم أفضل الخدمات لهم خاصة في قطاع المياه وفق أفضل المواصفات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وتأمين احتياجاتهم بالمياه .

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