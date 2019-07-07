الأردن على موعد مع موجات حر جديدة

وطنا اليوم-عمان:أصدر موقع طقس العرب توقعاته للحالة الجوية الشهرية لشهر تموز الحالي.

نظرة عامة عن توقعات شهر تموز / يوليو 2019:

يتوقع أن ينتهي الشهر بدرجات حرارة حول الى أعلى من المعدلات العامة، مع وجود فترات من الحر خاصة في الاسبوع الثاني والرابع من الشهر، ويكون الطقس ليلاً لطيفاً مع ارتفاع نسب الرطوبة النسبية في بعض الفترات خاصة على السواحل والمرتفعات الجبلية.

وتتركز الأمطار حصراً في أجزاء من شمال غرب سوريا ومرتفعات لبنان لاسيما في النصف الثاني من الشهر.