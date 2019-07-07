6% من الاردنيين يعتبرون انفسهم غير متدينين

وطنا اليوم-عمان:أجرت قناة بي بي سي استطلاعا للرأي عبر 10 دول عربية، وكذلك الأراضي الفلسطينية ما بين نهاية عام 2018، وربيع عام 2019. وكانت نتائج استطلاع الرأي مدهشة في دلالاتها.

شمل الاستطلاع دولا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يعد الاستطلاع الأكبر والأكثر تفصيلا، الذي يناقش قضايا حقوق المرأة والهجرة والأمن والجنس والدين. حيث أجرت شبكة باروميتر العرب Arab Barometer استطلاعها لدى أكثر من 25 ألف شخص في الفترة ما بين نهاية 2018، وربيع 2019.

وخلص الاستطلاع إلى وجود طيف واسع من الآراء حول قضايا عديدة من الدين إلى حقوق المرأة ومن الهجرة إلى تقبل المثليين جنسيا.

فمنذ عام 2013، ارتفعت نسبة الذين يصفون أنفسهم بأنهم "غير متدينين" من 8% إلى 13%. وأتت تونس في المرتبة الأولى في نسبة الذين وصفوا أنفسهم بغير المتدينين، بنسبة فاقت 30%، تليها ليبيا بحولي 25% فيما جاء الاردن بالمرتبة التاسعة عربيا بنسبة 6%.

أما في مصر فقد تضاعف حجم هذه المجموعة بينما تضاعف حجمها أربع مرات في المغرب.