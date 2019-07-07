الرئيسية | محليات اكتشاف (70) حالة ايدز بين وافدين خلال عام ونصف

وطنا اليوم-عمان: كشفت احصائية صادرة عن وزارة الصحة عن تسجيل (70) حالة اصابة بمرض الايدز من كانون ثاني من العام الماضي ولغاية نهاية ايار، لدى جنسيات اجنبية منها (49) بين الاناث والباقي ذكور، ليبلغ اجمالي المصابين منذ 1986 الى 2019 سواء من بين الاردنيين والجنسيات الاخرى (1582) منهم (1135) من الاجانب. وسجلت احدى الجنسيات (34) حالة من الاناث، تلتها جنسية اخرى بواقع (13) اصابة بينها اصابة واحدة بين الذكور، ثم جاءت جنسيتان بواقع اربع اصابات بين الاناث، تلاها جنسية بثلاث اصابات بينها واحدة من الاناث. ثم جنسية بواقع اصابتين (ذكر وانثى). اما ثماني جنسيات بواقع اصابة واحدة موزعة بين الذكور والاناث. وبحسب احصائية تراكمية منذ عام 1986 وحتى 2019، فإن عدد الاصابات بين الاردنيين بلغت (447) اصابة بمرض الايدز مقابل (1135) من جنسيات مختلفة.

وسجل عام 2018، اعلى نسبة اكتشاف اصابة بالمرض بين الاردنيين بواقع (14) حالة، بينما تراوحت باقي السنوات بين حالة الى (38) حالة.

اما بالنسبة للجنسيات الاخرى فكانت اعلى نسبة اكتشاف في العام 2015، بعدد (81) حالة، بينما تراوحت عند باقي الجنسيات (حالتين الى 81 حالة).

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