تشغيل تلفريك عجلون في حزيران 2021

وطنا اليوم-عمان:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أن تشغيل مشروع التلفريك في منطقة الصوان التنموية – عجلون والمباني التجارية الملحقة به ستكون في نهاية شهر حزيران (يونيو) 2021.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، الدكتور خلف هميسات، في بيان صحفي أمس، حول البرنامج الزمني لمشروع التليفريك، إن الهدف العام من انشاء تلفريك عجلون هو تنمية محافظة عجلون وتحفيز الاستثمارات السياحية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأيدي العاملة، وفي هذا السياق فقد تم وضع برنامج متكامل يشمل الخطوات والمراحل والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع وفقا لفضلى الممارسات العالمية في تنفيذ مشاريع التلفريك بالتعاون مع الشركة المنفذة والرائدة عالميا في هذا المجال (شركة دوبلمير النمساوية) وذلك بما يضمن كفاءة التنفيذ وتوفير كافة متطلبات انشاء وتشغيل المشروع.

وشمل البيان على وصف متكامل للمنطقة التنموية؛ حيث تتكون المنطقة التنموية من ثلاثة مواقع هي الموقع الرئيسي وهو قطعة الأرض رقم 36 ومساحتها حوالي 142 دونما، وهي مقسومة إلى جزأين حيث يقطع الموقع شارعا تنظيميا (اشتفينا/ الصوان) ويفصل عنه قطعة مثلثة صغيرة عنه في الجهة الجنوبية الشرقية بمساحة 3 دونمات ستكون موقع لمحطة انطلاق خط التليفريك بطول تقريبي 2.85 كم، بالإضافة إلى محلات تجارية ومقهى ومطعم. أما الجزء الثاني والأكبر فسيكون موقع لمشروع استثماري كبير يتم طرحه للاستثمار بعد البدء بتنفيذ مشروع التليفريك، ويتضمن مركز للمؤتمرات وفندق 5 نجوم مع سكن فندقي وعدة مطاعم مطلة.

الموقع الثاني وهو القطعة رقم 43 ومساحتها 26 دونما، وهي القطعة التي يصلها خط التليفريك بالقطعة رقم 36 شمالا وتتصل بطريق مباشر مع موقع قلعة عجلون ومركز الزوار القائم، وتحتوي بالإضافة إلى محطة التليفريك، مطعم بجلسات خارجية، مطلة وسوق منتوجات زراعية موسمية. كما سيتم تسيير خط من العربات التي تجرها الخيول أو العربات الكهربائية بين هذه القطعة وموقع القلعة ومركز الزوار، وكذلك مع القطعة رقم 86 وهي الموقع الثالث ضمن المنطقة التنموية.

الموقع الثالث وهو القطعة رقم 86 ومساحتها 126 دونما، والمقترح إقامة نزل بيئي فيها بالإضافة إلى مطعم ومقهى وجلسات متدرجة ومشرفة بين الأشجار، إضافة إلى نشاطات خارجية مرتبطة بالأحراج مثل مسارات ركوب خيل ومسارات الرحلات البيئية ومناطق تنزه بين الشجر.

واشار البيان إلى أن برنامج تطوير المنطقة التنموية من مرحلتين؛ تتضمن المرحلة الأولى مشروع التليفريك في جزء من القطعة 36، وكل القطعة 43، وتبلغ كلفته ما يقارب 10 مليون دينار من ضمنها كلفة نظام التليفريك والمباني المرتبطة فيه، وستقوم المجموعة بتنفيذه من موازنتها الخاصة. ومن المتوقع أن يخلق ما يقارب 50 فرصة عمل مباشرة.

وتشمل المرحلة الثانية وتشمل الجزء الثاني والأكبر من قطعة 36، ويتضمن مركز المؤتمرات وفندق 5 نجوم وسكنا فندقيا وعدة مطاعم. بكلفة تقديرية 50 مليون دينار وسيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يخلق ما يقارب 650-700 فرصة عمل مباشرة.

كما تشمل هذه المرحلة قطعة الأرض رقم 86، بكلفة تقديرية 3 مليون دينار، وسيتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يخلق ما يقارب 50 فرصة عمل مباشرة.

وفي الاول من أيار (مايو) الماضي صدرت موافقة رئاسة الوزراء على ملف الاستملاكات والقيمة التقديرية للتعويض وبناء عليه تمت إحالة العطاء على الشركة الفائزة بعطاء تصميم وتصنيع وتوريد نظام التليفريك وهي شركة دوبلمير النمساوية.

ويتضمن عطاء التليفريك أعمال تصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل نظام التليفريك وفق التفاصيل متعددة أبرزها أن مدة مشروع عطاء نظام التليفريك 18 شهر، قيمة مشروع عطاء نظام التليفريك: 7240000 يورو.

ويمتد خط التليفريك بطول تقريبي 2850م بين القطعتين 36 الصوان و43 قرب قلعة عجلون. ويحتوي المشروع 40 عربة كل منها تتسع لثمان ركاب، قابل للزيادة إلى 60 عربة مستقبلا.

وتبلغ مدة المشروع الكلية شاملة تصنيع وتركيب نظام التليفريك وتصميم وإنشاء مباني محطتي التليفريك التجارية والخدمية المحيطة بمحطتي التليفريك 24 شهرا. وتبلغ القيمة الكلية لمشروع التليفريك شاملة نظام التليفريك وإنشاء المباني المرتبطة به 10 مليون دينار.

وأبرز مراحل المشروع تتضمن تصنيع عناصر نظام التليفريك في بلد المنشأ (النمسا)، تجهيز مواقع وأساسات الأبراج الحاملة لخط التليفريك من قبل مصمم ومقاول محليين، تجهيز المباني الخاصة بمحطتي التليفريك في الموقع من قبل مصمم ومقاول محليين، تركيب النظام في الموقع، ومن ثم فحصه وتشغيله من قبل الشركة النمساوية، تصميم وإنشاء المباني التجارية والخدمية المحيطة بمحطتي التليفريك من قبل مصمم ومقاول محليين. وفي 23 ايار (مايو) 2019 قامت المجموعة الأردنية بتوقيع الاتفاقية مع شركة دوبلمير.

وتمت موافقة رئاسة الوزراء على توسعة قطعة الأرض في موقع الصوان بواقع 8 دونمات، لغايات مواقف السيارات وبعض خدمات الموقع.

وتم استلام المخططات التفصيلية لمحطات التليفريك من الشركة النمساوية بتاريخ 2019/06/27.

وبناء على هذه المخططات، وبتاريخ 30/06/2019 قامت المجموعة بإعطاء أمر المباشرة للشركة الاستشارية المحلية التي ستقوم بتصميم المباني الخاصة بمحطات التليفريك والأنشطة التجارية المرتبطة بها.

وتعمل المجموعة حاليا وبالتنسيق مع وزارة الزراعة على الترتيب لتهذيب الأشجار في قطع الأراضي الخاصة بمباني وأبراج المشروع بناء على المخطط الذي تم إعداده بالتنسيق مع الشركة النمساوية لمواقع المحطات.