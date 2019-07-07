ماذا قال الأردنيون عن السجائر الالكترونية رغم مخاطرها

وطنا اليوم-عمان:أثارت دراسة نشرت تحت عنوان "دراسة: السجائر الإلكترونية تقتل الخلايا الجذعية العصبية بالمخ"، ردود فعل واسعة من نشطاء الفيسبوك.

الدراسة تقول إن السجائر الإلكترونية يمكن أن تلحق ضررًا بالغًا بالخلايا الجذعية في المخ، قد يصل لحد التلف والموت، خاصة لدى الأجنة، والشباب.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (iScience) العلمية.

يشار إلى أن السجائر الإلكترونية تعمل عن طريق سخان حراري لتسخين سائل يحتوي على النيكوتين الموجود داخلها، ليتحول السائل إلى بخار النيكوتين الذي يستنشقه المدخنون بدلا عن حرقة كما يتم في السجائر المعتادة.

وتالياً أبرز تعليقات الأردنيين على الدراسة:

علق على الدراسة قائلا، Ali Al-bow: "استخدمتها مره انكسر عندي جذع وغصن".

Sohaib Okasha Almomani علق على الخبر قائلا: " عليكم الحذر..و دخان عمنا مطيع يحمي من امراض القلب و الدماغ و السرطان و اربعين مرض لم يتم اكتشافها بعد".

وتسائل الناشط Ahmad Abu Hashim عن الضريبة المفروضة على السجائر العادية قائلا: "والسجاير العادية الي توخدوا عليها ضريبة اكثر من حقها بتعمل على نمو الخلايا الميتة مثلا..؟! ولا"

علي الشاهين علق: "هي لاتقتل بقدر ما كان لها أثر على تراجع العائدات الضريبيه على مبيعات الدخان".

Mansour Al Harahsheh نبه صديقه محمد البيومي من السجائر الالكترونية، "تقتل الخلايا الجذعيه العصبيه الابصر شو المهم بتقتلها انتبه ??"

يوسف رياض غوادرة علق قائلا: "خلص الدخان العادي ابو ضريبة زي العسل بطل يعمل شئ تاب و صار مفيد".

Anas Batayneh قال: "نعم صحيح والسيجارة العاديه بتنمي العقل وتنشط الدوره الدمويه وبتفتح الوجه".

Abed Hamed تمنى فرض ضرائب على السجائر الالكترونية وعلق قائلا: "يا رب ينزلو عليها الضرايب عشان تصير مفيدة".

عبدالله الشحاده قدم نصيحة لشركات الدخان قائلا: "انصح شركات الدخان بتنزيل الدخان لدينار... وتكتبو عليه.. مفيد وصحي للشرايين"

Tamara Eid استهجن من الدراسة وحمل المسؤولية للحكومة وعلق بـ "الحكومة تضررت من قلة بيع الدخان فطلعت هالاعلان عشان يرجعوا يشتروا دخان??طيب وينكم قبل ما تنزل عالاسواق؟؟".