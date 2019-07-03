الرزاز يلتقي السيسي في قصر الاتحادية

وطنا اليوم-عمان:استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والسفير الأردني في القاهرة علي العايد.

ونقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس المصري وتمنيات جلالته له بموفور الصحة والعافية وللشعب المصري الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين والحرص على الارتقاء بها في جميع المجالات .

كما أكد الرزاز الحرص المستمر على استمرارية التنسيق والتشاور بين البلدين في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات وبما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية .

وطلب الرئيس المصري نقل تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بالروابط الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد الرئيس المصري الحرص على إدامة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية وتداعياتها على البلدين والمنطقة بشكل عام.

وقدم رئيسا الوزراء في البلدين إيجازاً حول اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة والاتفاقات التي توصل لها الجانبان لتعزيز أطر التعاون المشترك والذي ينعكس إيجاباً على البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم خلال اللقاء الذي حضره رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبشكل خاص عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في سوريا والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية وإيجاد حل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ويضمن المحافظة على مقدرات الشعب السوري الشقيق.