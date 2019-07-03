للمرة السابعة ..مقاول الباص السريع يقطع المياه عن طبربور

وطنا اليوم-عمان:اعلنت شركة مياه الاردن مياهنا ان اليات المقاول العامل على تنفيذ مشروع الباص السريع وللمرة السابعة على التوالي في مناطق عمل المشروع حيث تسببت بكسر لاحد الخطوط الناقلة الرئيسية للمياه والمزودة لمناطق طبربور.

والتي عليها ادوار مياه حيث ستتاثر عدد من المناطق وتشمل منطقة طارق خلف الأخوة مول وخلف شركة لادا، خلف امانة عمان /طارق والمنطقة المحيطة بمنتزه ومطعم قصر نويجيس وخلف شركة كهرباء منطقة طارق.

وتعمل الكوادر الفنية والصيانة على التعامل مع هذه المشكلة لاصلاحها واعادة الضخ الى المناطق والتي قد تمتد لاكثر من ١٢ ساعة -٢٤ ساعة.

ونوهت الشركة ان تعرض الخطوط الرئيسية للكسر في عدد من مناطق العاصمة اربكت واحدثت اختلالات واسعة في مناطق التوزيع ونقص في كميات المياه المصخوخة بشكل كبير منوهة الا ان هذه الظروف خارج ارادتها وتكبدها اعباء كبيرة .