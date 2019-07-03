الحكومة : المصريون في الأردن أشقاء وبين أهلهم

وطنا اليوم-عمان:عقد الجانبان الأردني برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والمصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاربعاء، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد رئيسا الوزراء خلال جلسة المباحثات الموسعة التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع من الجانبين أهمية اجتماعات اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون كخطوة على طريق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

واتفق الجانبان خلال المباحثات على ايجاد حلول فورية للمعيقات التي تواجه مسيرة التعاون المشترك ووضع برنامج زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.

واكد الجانب المصري اعطاء اولوية لإيجاد حل فوري لشكاوى القطاع الصناعي المتعلقة بإجراءات تسجيل الشركات الاردنية داخل مصر ومنحها ميزة تفضيلية وتحديد مدة اسبوعين كحد اقصى للانتهاء من عملية تسجيلها واتخاذ الجانب المصري لمزيد من التسهيلات على المعابر لدخول السلع والبضائع الاردنية.

كما وعد الجانب المصري بمراجعة الاجراءات المتعلقة بتسجيل الادوية الاردنية في السوق المصري وبشكل خاص الادوية التي لا يتم انتاجها في مصر.

واكد الجانب الاردني ان العمالة المصرية في الاردن هم اشقاء وبين اهلهم وهم جزء من مسيرة الاقتصاد والانتاج وان مساهمة هذه العمالة في قطاعات الزراعة والانشاءات والخدمات اساسية جدا، وانه سيتم معاملة ابنائهم في المدارس الحكومية في الاردن معاملة الطلبة الاردنيين من حيث الاقساط المدرسية.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لدراسة الصيغة الانسب لإقامة منطقة لوجستية في الاردن لتصدير الخدمات والمساهمة في مسيرة الاعمار والتنمية في الدول المجاورة.

وبحث الجانبان امكانية التوصل الى اتفاق بشان المحكومين في البلدين لاستكمال مدة محكوميتهم كل في بلده ولأسباب انسانية واجتماعية.

كما اتفقا على تعزيز الربط الكهربائي والغاز والمنتجات النفطية ووضع الخطط اللازمة لمواجهة اي زيادة في الطلب داخل البلدين او دول شقيقة.