توجه بإحالة من أتم 25 عاما للتقاعد المدني دون امتيازات

وطنا اليوم-عمان:كشف مصدر عن وجود توجه حكومي لإتخاذ قرار جديد في شهر ايلول المقبل باحالة كل من أتم 25 عاما في وظيفته إلى التقاعد المدني، بدون الامتيازات التي منحها قرار مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي لمن يطلب التقاعد باختياره منهم.

كان مجلس الوزراء قرر في ٢٠١٩/٦/٢٤ إحالة الموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني – اللذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر إلى التقاعد قبل نهاية دوام يوم 30/6/2019 مع تمتعهم بمزايا تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء.

كما قرر مجلس الوزراء بأنه يحق للموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني - في الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين اكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و (20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة إلى التقاعد وجوبيا (60) عاما – الحصول على ذات المزايا التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة إلى التقاعد المدني (طواعية) قبل تاريخ ٢٠١٩/٩/١.