50 ديناراً على كل من يحفر شارعاً في إربد

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس محلي سوم التابع لبلدية غرب اربد فرض مبلغ 50 دينارا على كل مواطن يقوم بحفر الشوارع التي تم تعبيدها ضمن الخلطة الاسفتلية الجديدة التي كبدت البلدية الاف الدنانير.

وقال رئيس المجلس ياسين الشناق، إن المجلس المحلي اتخذ قرار بالاجماع بتكليف محاسب المنطقة بقبض مبلغ 50 دينارا من كل مواطن يقوم بالعمل على حفر الشوارع التي يتم تعبيدها لغايات ايصال خطوط المياه او اي استعاملات اخرى كامانات لحين اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه وخلال مدة اقصاها اسبوع.

واشار الى انه وفي حال لم يلتزم المواطن باعادة الاوضاع كما كانت عليه في السابق ستقوم البلدية باجراء اللازم دون اعادة المبلغ المدفوع كتأمين للمواطن.

وحسب الشناق فان العديد من شوارع المنطقة تعرضت للاعتداء بالحفر مما كبد البلدية مبالغ مالية كبيرة من اجل اعادة تاهيلها من جديد، مؤكدا ان هذه الشوارع ملك للعامة ولا يجوز حفرها الا بموافقة البلدية.

واشار الى ان المتعهدين الذين يقومون بحفر الشوارع لغايات تمديد خطوط المياه او الصرف الصحي او اي اعمال اخرى يقومون مسبقا بوضع كفالة مالية في البلدية ولم يتم براءة الذمة الا لحين اعادة الاوضاع كما كانت عليه في السابق.

واكد الشناق ان مفتشي البلدية سيقومون بجولات تفتيشية في المنطقة وفي حال ضبط اي مواطن يقوم بالاعتداء على الشارع سيتم فرض غرامات مالية عليه ولن يعطى اي براءة ذمة الا لحين اعادة الاوضاع الى سابقها.