المستهلك تدعو الأردنيين لمقاطعة بيض البسطات

وطنا اليوم-عمان:دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين لعدم شراء بيض المائدة من الباعة المتجولين أو الذي يبيعون البيض على أرصفة وأطراف الطرقات، لتعرض هذا النوع من البيض لأشعة الشمس الحارقة لفترات زمنية طويلة ما يجعله فاسدا وغير صالح للاستهلاك.

كما دعت الجمعية في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أصحاب البقالات لتخزين وحفظ البيض ضمن درجات حرارية معتدلة ووضعه في أماكن غير معرضة لأشعة الشمس أو تكون درجة الحرارة فيها غير مرتفعة عند عرضه للبيع.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات: إن السماح بتربية الدجاج في حدائق المنازل سينمي عند الأسر الاردنية مفهوم الانتاجية والاعتماد على الذات وسيوجد لديهم حافزا اضافيا للتفكير بزراعة حديقة المنزل ببعض الاشياء التي يحتاجونها ما يخفف عنهم بعض الاعباء المالية من خلال توفيرهم لبعض مشترياتهم اليومية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اغلب المواطنين.

واشار الى تلقي الجمعية العديد من الشكاوى حول بيع بيض فاسد غير صالح للاستهلاك البشري بأسعار منخفضة في بعض المناطق النائية البعيدة عن أعين الجهات الرقابية، وابدى المواطنون قلقهم من شراء بيض المائدة خوفا من أن يكون البيض المعروض في الأسواق فاسدا وغير صالح للاستهلاك.