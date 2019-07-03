إنجاز المرحلة الأولى من محطة صويلح للباص السريع

وطنا اليوم-عمان:تفقد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، الأربعاء، الأعمال الإنشائية في محطة الركاب في صويلح ضمن مشروع الباص سريع التردد، بعد إنهاء المرحلة الأولى من المشروع التي شملت الأعمال الخرسانية .

وشدد على ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة وحسب الخطة والبرنامج الزمني المُعد لاسيما بعد إنهاء المرحلة الأولى وهي الأصعب وتضمنت بناء أعمال القواعد والتدعيم للتربة وصب القاعدة الخرسانية للمحطة، حيث تم استخدام نحو 10 الاف متر مكعب "اسمنت مسلح" .

ونوه الشواربة إلى أن المراحل المقبلة من العمل ستكون أسهل ونسبة الإنجاز أسرع وهو ما سليمسه المواطن على أرض الواقع وإخراج المحطة بشكل يضيف معلم حضاري مميز يعكس ملامح التطور الذي تشهده المدينة .

وأكد التزام أمانة عمان وجديتها في إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد في الوقت المحدد والمعلن .

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تنفيذ الأعمدة والجدران والتعليات الخاصة بمبنى محطة الركاب المكونة من 5 طوابق بمساحة إجمالية 21 ألف متر مربع مخصص لحركة الانطلاق وإدارة التشغيل .

كما يشتمل المشروع على إنشاء مدخل سفلي ومخرج علوي يربط مع الجسر القائم بعد إعادة تاهيله .

شارك في الجولة نائب مدير المدينة لشؤون الأشغال العامة المهندس نبيل الجريري.